Tagliafico: ‘Ze heeft geluk gebracht en ik draag het aan haar op’

Ajax won zondag met 4-1 van sc Heerenveen, mede door een belangrijk doelpunt van Nicolás Tagliafico. De Argentijnse linksback maakte in de tweede helft de 2-1 voor de thuisploeg. Later in de wedstrijd zou Ajax door goals van Donny van de Beek en David Neres verder uitlopen. De achterstand op koploper PSV bedraagt nog zeven punten, maar desondanks houdt Tagliafico de titelhoop levend.

Ajax kwam in de tweede helft sterk uit de startblokken, maar liet een groot aantal kansen liggen. Vanuit een scrimmage kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Taglifico, die met links uithaalde en via de binnenkant van de paal scoorde. "Altijd wil ik het team helpen, altijd mijn uiterste best doen om de overwinning te behalen. Vandaag heb ik gelukkig het tweede doelpunt gemaakt. Het was een belangrijk doelpunt, maar het gaat er vooral om wat het elftal gedaan heeft", zei de Argentijns international na de wedstrijd tegenover Ajax TV. “We waren de hele tijd op jacht naar de zege. Dat is het belangrijkst en dat is wat me vooral bij zou blijven.”

PSV verloor zaterdagavond met 5-0 van Willem II en omdat Ajax wel won, is het gat met de koploper kleiner geworden. "Het wordt heel moeilijk, maar niets is onmogelijk. Zolang er nog een kans is, moeten we vechten. We moeten ook nog tegen PSV. Als we blijven spelen met de inzet zoals vandaag, kunnen we overal winnen, zoals uit als thuis. Laten we voor onze kans gaan. We hebben het duidelijk niet in eigen hand, maar we moeten alles uit de kast halen tot de laatste wedstrijd.”

Zondag werd het duel in de Johan Cruijff ArenA vanaf de tribune bekeken door de vriendin van Tagliafico. “Jazeker, het was de eerste keer dat mijn vriendin me hier heeft zien spelen. Ze heeft geluk gebracht en ik draag het aan haar op. Ik ben erg blij en op naar meer goals en overwinningen.”