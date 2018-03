‘Het is veelzeggend dat Kevin Diks gisteren de beste speler was’

Feyenoord was zondag in De Kuip met 2-1 te sterk voor AZ. Kevin Diks speelde een goede wedstrijd en dat zag ook Willem van Hanegem. Dat de rechtsback een van de beteren was, is volgens de oud-voetballer tekenend voor het niveau dat de Rotterdammers haalden. In zijn column voor het Algemeen Dagblad schrijft De Kromme dat hij niet onder de indruk was van zowel Feyenoord als AZ, en dat hij de passie ziet verdwijnen van de Nederlandse velden.

“Het is veelzeggend dat Kevin Diks gisteren de beste speler was”, schrijft Van Hanegem. “Het is knap dat die jongen na al dat gemor en gefluit de rug heeft gerecht. Maar Diks mag eigenlijk nooit de beste speler zijn. Dat hij goed speelde, had met pure passie te maken.”

De passie ziet Van Hanegem steeds minder terug in de Eredivisie. “We voetballen al slecht in Nederland, maar de passie verdwijnt ook steeds meer uit de Eredivisie”, meent hij. “Steven Berghuis en Marco van Ginkel, spelers waar Nederland op moet bouwen de komende jaren: ze deden er niets aan het afgelopen weekeinde. Helemaal niets!”

PSV ging met 5-0 onderuit op bezoek bij Willem II. Volgens Van Hanegem toonden de Tilburgers aan hoe kwetsbaar de koploper van de Eredivisie is. “Wat dat betreft mag de dvd met beelden van Juventus nog wel een keer worden aangezet in Eindhoven, maar ook in Rotterdam en Alkmaar. Kijk bijvoorbeeld naar Buffon en Chiellini, ze verdedigden in Londen alsof hun leven ervan afhing. En ze klopten met Juventus gewoon Spurs, dat veel beter was. Maar dat was geen geluk. Spurs straalde uit dat het wel goed kwam."