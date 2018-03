‘Veltman zinspeelt op vertrek’: ‘Dit is niet de eerste keer, nee’

Joël Veltman heeft op sportief gebied misschien wel de zwaarste week uit zijn carrière achter de rug. De rechtsback van Ajax werd door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, verloor tegen sc Heerenveen zijn basisplaats en aanvoerdersband, en werd bij zijn invalbeurt uitgefloten door een deel van de eigen aanhang. Uit zijn reactie na de wedstrijd maakt De Telegraaf op dat Veltman zinspeelt op een vertrek uit Amsterdam.

Veltman besloot ondanks zijn teleurstelling toch de pers te woord te staan. “Wat de reden was dat ik niet speelde? Dat moet je aan de trainer vragen. Het is aan mij te laten zien dat ik verbeter”, zei de verdediger, die in eerste instantie maar weinig aandacht wilde besteden aan de supporters die hem uitfloten. “Het geklap van de mensen toen ik warm liep, vond ik mooier dan het gefluit. Dat het gebeurt, is jammer. Ik weet zelf ook wel dat ik meer moet brengen.”

Veltman is niet de eerste Ajacied in het recente verleden die wordt uitgefloten door een deel van de eigen aanhang. Eerder kregen spelers als Daley Blind, Gregory van der Wiel, Amin Younes, Mitchell Dijks en Hakim Ziyech het ook al zwaar te verduren. “Dit is niet de eerste keer, nee. Het is een schande, heel jammer dat het gebeurt. Je ziet wat er gebeurt als ze wel achter hun club staan. Dan kan het een mooie uitslag worden. Of die houding ooit nog verandert, weet ik niet. Ik hoop het wel voor die jongens”, aldus Veltman, die volgens het dagblad met deze uitspraak zou verwijzen naar een zomers vertrek.

De Ligt, die de aanvoerdersband overnam van Veltman, baalde stevig van het gefluit vanaf de tribunes. “Ik heb hier een naar gevoel bij”, liet de achttienjarige verdediger weten. “Joël speelt jarenlang in Ajax 1, is aanvoerder en dan vind ik dat de fans wel wat meer respect mogen hebben. Natuurlijk mogen de mensen een mening hebben, maar dit is – in je eigen huis – schandalig, ja.”