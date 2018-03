Titeldroom Napoli krijgt nieuwe knauw in Giuseppe Meazza

Napoli is zijn koppositie in de Serie A definitief kwijt. Het elftal van Maurizio Sarri kwam zondagavond niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel op bezoek bij Internazionale en weet zich op de ranglijst inmiddels gepasseerd door Juventus. Het verschil op de ranglijst bedraagt met nog tien competitiewedstrijden voor Napoli voor de boeg één punt in het voordeel van Juventus, dat bovendien nog één duel meer te spelen heeft.

De druk was voorafgaand aan het duel in Stadio Giuseppe Meazza bijzonder groot voor beide teams en dat was te merken op het veld. Inter liet het initiatief in de eerste helft aan Napoli, maar de formatie van Sarri wist zich geen raad met vele balbezit. De thuisploeg hield de ruimtes klein en gaf eigenlijk nauwelijks kansen weg in de eerste 45 minuten. Het grootste gevaar was op slag van rust afkomstig van Antonio Candreva, maar diens schot vloog voorbij het doel van Napoli.

Dries Mertens kon het verschil niet maken in Milaan.

Inter beet na de onderbreking iets meer van zich af. Milan Skriniar was al vroeg in de tweede helft bijzonder dicht bij de openingstreffer, maar hij had de pech dat zijn kopbal uit een indraaiende vrije trap van João Cancelo de paal raakte. Even later kwam Napoli goed weg toen Kalidou Koulibaly zijn eigen doel na een voorzet vanaf de rechterflank maar op een haar na miste. Daarna verloor Inter de controle, mede doordat Rafinha naar de kant werd gehaald door trainer Luciano Spalletti.

Sarri haalde op zijn beurt Hamsik naar de kant ten faveure van Piotr Zielinski. In het laatste kwart van de wedstrijd trok Napoli de wedstrijd volledig naar zich toe. Een bal van Lorenzo Insigne belandde in het dak van het doel, terwijl de tot dan onzichtbare Dries Mertens rakelings naast schoot. De Belgische spits kon het verschil niet maken in Milaan en werd vijf minuten voor tijd gewisseld voor Arek Milik. Napoli kwam niet meer tot scoren en liet zo voor de tweede speelronde op rij dure punten liggen, nadat vorige week al met 2-4 werd verloren van AS Roma.