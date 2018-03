‘Ajax bekeek Deens toptalent’: ‘Iedereen vindt het een logische transfer'

Ajax is in de zoektocht naar versterkingen voor volgend seizoen naar verluidt neergestreken in Denemarken. Scout John Steen Olsen bekeek het competitieduel tussen FC Nordsjaelland en FC Midtjylland volgens BT en had daarbij speciale aandacht voor Mathias Jensen, een 22-jarige aanvallende middenvelder van Nordsjaelland.

De Deens jeugdinternational werd vorig jaar ook al gelinkt aan Ajax en zou dus nog altijd een transferdoelwit zijn voor de Amsterdammers. Jensen stond in de topper tegen Midtjylland negentig minuten binnen de lijnen, maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat zijn ploeg twee punten morste (1-1). Hij bleef na afloop nuchter toen hij door de Deense krant werd geconfronteerd met de belangstelling van Ajax.

"Ik weet dat jonge voetballers die goed spelen voortdurend in de gaten worden gehouden", aldus Jensen, die dit seizoen in 25 competitiewedstrijden goed was voor 8 doelpunten en 6 assists. "Natuurlijk wordt er op dit moment naar mij gekeken, maar naast mij zijn er nog tien anderen spelers van in de twintig die het prima doen. Ik ben dus wel van overtuigd dat het hele team wordt bepalen. Ik weet dat het zo is, dus ik denk er niet aan wanneer ik speel."

De jongeling lijkt zelf niet onwelwillend te staan tegenover een transfer naar Ajax. "Het klinkt oké", vervolgt hij. "Ik heb het gevoel dat iedereen het een vanzelfsprekende transfer zou vinden, maar ik pin me er niet op vast. Ik sluit het niet op, maar ik wens alle opties open te houden. Er zijn veel mooie clubs in Europa. Natuurlijk wordt er veel gesproken over Ajax, maar ik kan er niet zoveel aan doen."