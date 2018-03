Debutant in voorselectie Oranje: ‘95 procent kans dat ik erbij zit’

Marco Bizot is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Op vrijdag 16 maart krijgt de keeper van AZ te horen of hij bij de definitieve selectie zit voor de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal. Het is voor het eerst dat de sluitpost in de voorselectie zit en hij denkt een goede kans te maken op een definitieve plek in de selectie.

Ook ploeggenoten Guus Til en Wout Weghorst zitten bij de voorselectie. "We stonden op het trainingsveld en toen werd de trainer even naar de kant geroepen voor overleg”, zei Bizot zondag na de 2-1 nederlaag tegen Feyenoord in gesprek met Voetbal Inside. "We moesten bij elkaar komen en toen zei de trainer dat er drie spelers geselecteerd zijn. Ik keek om me heen: Hij kan het wel zijn, en hij. Toen hij mijn naam noemde, dacht ik: Oké, fijn, mooi. Natuurlijk stond mijn telefoon helemaal vol met berichtjes.”

Na de training kreeg Bizot een telefoontje van zijn vrouw. “We waren allebei hartstikke blij. Ik heb er zo hard voor gewerkt", aldus Bizot, die denkt een goede kans te maken op een plek in de definitieve selectie. "Hoe ik er nu over denk: 95 procent kans dat ik erbij zit." Op maandag 19 maart verzamelt Oranje zich in Zeist ter voorbereiding op twee oefenduels. Op vrijdagavond 23 maart neemt Nederland het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Engeland. Op maandag 26 maart neemt de ploeg van Koeman het in het Zwitserse Genève op tegen Portugal.