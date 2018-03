El Ahmadi lovend: ‘Zij zijn de toekomst van het Nederlandse voetbal’

Feyenoord won zondagmiddag op eigen veld met 2-1 van AZ en tankte daarmee vertrouwen in aanloop naar de bekerfinale van volgende maand tegen de Alkmaarders. Het bezoek speelde een matige eerste helft en moest daar uiteindelijk de prijs voor betalen. Toch was Karim El Ahmadi na afloop lovend over de jonge ploeg van John van den Brom.

"Ik denk dat AZ een heel goede ploeg heeft. Je ziet dat Van den Brom er een goed voetballend team van heeft gemaakt", vertelde de aanvoerder van Feyenoord in gesprek met Voetbal Inside. "Ze zijn heel vast aan de bal. Het zijn goede talenten. Je ziet dat zij de toekomst zijn van het Nederlandse voetbal. Ze zijn allemaal rond de twintig of zelfs nog jonger. Ze voetballen best makkelijk. Dat is alleen maar goed voor het Nederlandse voetbal en de Nederlandse talenten."

AZ presteert dit seizoen met een derde plaats uitstekend in de Eredivisie, maar gaf zondag voor de vierde keer deze voetbaljaargang niet thuis in een wedstrijd tegen PSV, Ajax of Feyenoord. Van den Brom constateerde dat zijn jonge ploeg last heeft van 'Kuipvrees', maar volgens El Ahmadi is de toekomst van AZ rooskleurig. "Als je jong bent is het lastig als je een uitwedstrijd bij Feyenoord speelt. Dat kan nogal intimiderend zijn, maar daar moeten ze niet teveel druk op leggen. Ze moeten zo blijven voetballen, dan komt het vanzelf wel."

De Marokkaans international liet eerder voor de camera van FOX Sports al weten tevreden te zijn over de prestatie van Feyenoord tegen AZ. "Vooral in het begin van de eerste helft hebben we de toon gezet. We kwamen goed door, maar waren wat ongelukkig met de afwerking. We hadden missen wel 1-0 of 2-0 voor moeten staan. We begonnen nu hoe we normaal moeten beginnen aan een wedstrijd. Je weet dat als je verliest dat je liever compact speelt. Ik denk dat wij thuis vaker vanaf minuut één erop moeten klappen. Dat is onze kwaliteit. Vergeleken met vorig seizoen doen we dat nu veel te weinig."