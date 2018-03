Ajax blijft hopen op wonder: ‘Het wordt dan pas beslist’

Dankzij een ruime overwinning op sc Heerenveen (4-1) bracht Ajax de achterstand op koploper PSV zondagmiddag terug tot zeven punten. Ofschoon de Amsterdammers afhankelijk zijn van de resultaten van PSV, weigert Klaas-Jan Huntelaar met nog zeven competitiewedstrijden voor de boeg de handdoek reeds in de ring te werpen.

Na de 3-2 nederlaag die Ajax vorige week leed op bezoek bij Vitesse leek de landstitel een utopie te zijn geworden, maar door het verrassende verlies van PSV dit weekeinde tegen Willem II (5-0), mag men in Amsterdam stiekem weer hopen op een wonder. "Het gat is nog aardig groot, dus we moeten ons gewoon gaan concentreren op onze eigen wedstrijden", vertelt Huntelaar voor de camera van Voetbal Inside.

Ajax speelt de komende weken tegen Sparta Rotterdam, FC Groningen (beide uit) en Heracles Almelo (thuis). Daarna wacht de kraker bij PSV, dat zelf daarvoor thuisduels met VVV-Venlo en NAC Breda en een uitwedstrijd tegen AZ afwerkt. "Ik denk dat het pas beslist wordt als wij tegen PSV spelen. Maar het is nog niet gespeeld, er is nog een aantal wedstrijden te gaan", verzekert de spits.

Huntelaar keerde zondag tegen Heerenveen terug in de basiself bij Ajax, nadat hij de laatste twee wedstrijden vanwege blessureleed aan zich voorbij moest laten gaan. Hij kwam zelf niet tot scoren, maar kijkt tevreden terug op de prestatie van het elftal van Erik ten Hag. "Dit is een goede uitslag en die had nog wel iets hoger kunnen zijn. Ik denk dat we goed speelden, al had ik er zelf ook nog één in kunnen prikken. Mijn gebrek aan ritme mag geen excuus zijn."