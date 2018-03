VIDEO - Celtic trekt aan het langste eind in heerlijke Old Firm

In de Schotse Premier League heeft Celtic zondag een grote stap gezet in de richting van het kampioenschap. Titelconcurrent Rangers FC werd met 2-3 verslagen. Het werd een enerverende wedstrijd, waarin the Bhoys ruim en half uur met een man minder speelden na een rode kaart van Jozo Simunovic. Bekijk de samenvatting van de Old Firm hieronder.