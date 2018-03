‘De jongens zijn jong, ze wilden hun ziel vandaag geven voor Astori’

Fiorentina kwam zondagmiddag voor het eerst sinds het overlijden van Davide Astori vorige week weer in actie in de Serie A. La Viola eerde zijn voormalige aanvoerder voor en tijdens het thuisduel met hekkensluiter Benevento uitgebreid en wist door een doelpunt van Vitor Hugo zelfs met 1-0 te zegevieren. Trainer Stefano Pioli spreekt van een emotionele dag.

"We moesten weer aan de bak en het was fijn om terug te keren voor onze eigen supporters. Het zou een understatement zijn om te zeggen dat het een emotionele dag was. We kunnen niet doen alsof alles weer zoals eerst zal worden, want dat is onmogelijk", vertelt de oefenmeester aan diverse Italiaanse media. De uitvaart van Astori, die vorige week in de nacht van zaterdag op zondag overleed als gevolg van een hartaanval, vond donderdag plaats.

Pioli erkent dat het overlijden van Astori veel heeft gedaan met zijn selectie. "Mijn groep is meer dan ooit verenigd en Davide verdient daar veel krediet voor", vervolgt hij. "Ik was er niet van overtuigd dat het een goed idee zou zijn om vandaag te spelen, maar de spelers wilden graag. Er komt veel op hen af. Astori had een centrale rol in alles wat we deden. De jongens zijn jong, ze wilden hun ziel vandaag geven voor Davide."

"Het is nu aan ons om alles wat Davide deed voort te laten duren. Nooit zijn het team, de fans en de club zo verenigd geweest. Je moet in het leven in iets geloven. Het moest blijkbaar zo gaan. Hij was altijd positief en vond dat we ons op het goede pad bevonden. Het was een week die ik niemand zou toewensen. Iedereen ervaart de pijn op zijn eigen manier, maar ik probeerde dicht bij de jongens te staan. Als we al dicht bij elkaar stonden, dan staan we nu nog dichter bij elkaar", besluit Pioli.