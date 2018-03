‘Veltman had al veel eerder gepasseerd moeten worden, hij blinkt niet uit’

Joël Veltman is zijn basisplaats bij Ajax kwijt. Trainer Erik ten Hag passeerde zijn aanvoerder zondag tegen sc Heerenveen (4-1) ten faveure van Rasmus Kristensen. Oud-international Wim Kieft begrijpt het besluit van Ten Hag en is van mening dat de rechtsback van Ajax al veel eerder op de bank had moeten worden gezet. Ook Aad de Mos vindt het een positieve ontwikkeling.

Zonder Veltman binnen de lijnen zag De Mos de organisatie van de Amsterdammers er beter uitzien. “Ik vond de verdediging van Ajax beter staan”, zei analist zondag bij Rondo. “De instelling bij balverlies was goed, er werd goed druk gezet. Ik heb ook weer momenten gezien dat het tactisch helemaal niet klopte. Als dat tegen Sparta gebeurt, dan kunnen ze wel eens in het mes lopen.”

Kieft was niet verbaasd door het besluit van Ten Hag. “Die had al veel eerder gepasseerd moeten worden”, doelt de oud-voetballer op de wisselbeurt van Veltman. “Hij blinkt niet uit en is niet heel bepalend voor het elftal. In de positie waarin hij speelt, moet hij aanvallend veel meer brengen.”

De aanvoerdersband van Veltman werd overgenomen door Matthijs de Ligt. Ruud Gullit weet niet of dat verstandig is. “Hij kan nu nog niet voor het elftal denken. Voor mij zou het makkelijker zijn om iemand te kiezen met ervaring. Je moet hem de tijd geven om te ontwikkelen en dan moet hij bij de hand genomen worden door iemand anders.”