Van den Brom constateert ‘Kuipvrees’ bij AZ: ‘Wat is er mooier dan dat?’

AZ stelde zondag opnieuw teleur in een topwedstrijd. Nadat duels eerder dit seizoen met PSV, Ajax en Feyenoord al geen punten hadden opgeleverd, kon de jonge ploeg van John van den Brom ook in de tweede ontmoeting met Feyenoord deze voetbaljaargang geen potten breken (2-1). De AZ-trainer is bijzonder kritisch op het spel van zijn elftal en plaatst ook openlijk vraagtekens bij het optreden van de arbitrage in De Kuip.

Van den Brom erkent dat AZ pas begon te voetballen na rust, toen de ploeg door een doelpunt van Jean-Paul Boëtius in de eerste helft in de achtervolging moest, maar vindt het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. "Het thuisvoordeel heeft een enorme rol gespeeld. Wij zijn de hele week bezig geweest om uiteindelijk vandaag durf te tonen. Wat is er mooier dan een wedstrijd hier in De Kuip, op een fantastisch veld en waar iedereen tegen je is? Je staat veertien punten voor en je mag hier spelen. Dat lijkt mij fantastisch en dan moet je datgene tonen wat we steeds gedaan hebben", vertelt hij in gesprek met de NOS.

"Daar zijn we de hele week mee bezig geweest en ik vind dat we dat vanmiddag veel te weinig hebben gedaan. Als we hadden verloren, maar we hadden de hele wedstrijd gespeeld zoals we de tweede helft gespeeld hebben, dan kan ik er makkelijker mee leven dan nu. Dat hebben we in de eerste helft niet gedaan", vervolgt Van den Brom teleurgesteld. "Dat heeft met de jeugdigheid en de onervarenheid te maken, 'Kuipvrees'. Dat het bijzonder is, weet ik als geen ander, maar wat is er mooier dan dat? We hebben de vorm en spelen goed, laat dat dan zien! Dit is het podium waar je het wil laten zien."

De AZ-trainer vond Dennis Higler 'niet goed en warrig' fluiten. "Op het moment dat een scheidsrechter te veel nadruk in een wedstrijd heeft, denk ik niet dat hij een perfecte wedstrijd heeft gefloten. Hij onthoudt ons een strafschop, vind ik. Wat mij betreft geen discussie. In de tweede helft is er een terugspeelbal op Jones die hij met de hand meeslaat, fluit die ook niet. Dat zorgt voor onrust. Op de tribune, op het veld, bij ons. Dat is niet nodig, want je hebt twee ploegen die ervoor willen spelen", baalt Van den Brom.