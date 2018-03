Jörgensen beëindigt slechte reeks: ‘Je denkt nergens anders meer aan’

Acht competitiewedstrijden op rij had Nicolai Jörgensen geen doelpunt gemaakt voor Feyenoord. Zondagmiddag maakte de Deense spits een einde aan die zwakke serie. Tegen AZ (2-1 winst) tekende de Deens international voor de 2-0 op aangeven van Steven Berghuis. Jörgensen gaf na afloop aan erg blij te zijn met zijn doelpunt en overwinning op de Alkmaarders.

"Het was een geweldig gevoel toen ik scoorde. Ik was erg blij”, zo gaf Jörgensen aan in gesprek met FOX Sports. “Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat het een moeilijke tijd voor me was. Ik hoop dat dit alles omdraait en ik nu stabieler blijf presteren, en doelpunten kan maken. Als je als spits tien of elf wedstrijden op rij niet weet te scoren, denk je nergens anders meer aan. Elke dag probeer je hard te werken en het naast je neer te leggen, maar natuurlijk twijfel je wel. Nu kan ik dit vergeten. Ik ben hier om te scoren en daar hou ik van, daarom speel ik voetbal.”

Jörgensen was niet helemaal tevreden over het spel van Feyenoord. De aanvaller gaf aan genoeg ruimte voor verbetering te zien. "We moeten meer controle houden, zeker aan het einde van de wedstrijd. We vechten met alles wat we hebben, dat is altijd positief”, aldus Jörgensen. “Maar we kunnen aan de bal sterker zijn, hadden in de tweede helft meer moeten creëren en in de eerste helft ook meer moeten scoren. In de eerste helft speelden we kwalitatief erg goed. Dat is het Feyenoord zoals het zou moeten zijn en daar ben ik blij mee."