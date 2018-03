Batshuayi stelt zege veilig voor Dortmund na krankzinnige slotfase

Borussia Dortmund heeft zondagavond gedaan wat het moest doen tegen Eintracht Frankfurt. De ploeg van trainer Peter Stöger was voor eigen publiek na een bizarre slotfase met 3-2 te sterk voor de nummer vijf van de Bundesliga. Door de overwinning blijft Dortmund meestrijden om de tweede plaats. Het verschil met Schalke, de huidige nummer twee op de ranglijst, bedraagt een punt.

Dortmund begon goed aan de wedstrijd en kreeg na tien minuten al een prima kans om de score te openen. Het vizier van André Schürrle stond echter niet op scherp. Twee minuten later was het alsnog raak voor de thuisploeg. Een bal bij de tweede paal werd ongelukkig in het eigen doel gewerkt door Marco Russ. Dortmund was de bovenliggende partij, maar wist de score voor rust niet verder uit te breiden. Na 45 minuten spelen bleef Ante Rebic achter in de kleedkamer en kon Jonathan de Guzman invallen. Met de Nederlandse middenvelder in de ploeg opende Eintracht Frankfurt na de thee de jacht op de gelijkmaker.

De bezoekers kwamen beter in de wedstrijd en kregen na een uur spelen via Kevin-Prince Boateng een mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen. Zijn volley geblokt door de Dortmund-defensie. Frankfurt-trainer Niko Kovac haalde na 67 minuten spelen Sébastien Haller naar de kant ten faveure van Luka Jovic. De Servische invaller had slechts acht minuten nodig om de stand gelijk te trekken. Een scherp aangesneden vrije trap van De Guzman belandde op het hoofd van Jovic, die voor de 1-1 zorgde.

Twee minuten na de 1-1 moest Eintracht Frankfurt opnieuw een tegentreffer slikken. Het was Michy Batshuayi die op aangeven van Cristian Pulisic de 2-1 maakte en daarmee de zege voor Dortmund veilig leek te stellen. Het liep anders, want in de blessuretijd tekende Danny Blum voor de 2-2 namens Eintracht Frankfurt. De bezoekers waren nog niet bekomen van de gelijkmaker, of de bal lag er weer in aan de andere kant van het veld. In de vierde en laatste minuut van de blessuretijd kreeg Batshuayi de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied. Hij dacht geen seconde na en maakte de beslissende 3-2.