AC Milan doorbreekt vloek in Luigi Ferraris met laatste balcontact

AC Milan is zondagavond op de valreep ontsnapt aan puntverlies in de Serie A. Het team van Gennaro Gattuso had het zoals de laatste jaren gebruikelijk lastig op bezoek bij Genoa, maar wist de zege door een doelpunt van André Silva in de slotseconden toch veilig te stellen: 0-1. Milan is door het verlies van Sampdoria eerder op de dag tegen Crotone opgeschoven naar de zesde plaats op de ranglijst.

Milan verloor de laatste drie seizoenen telkens in Stadio Luigi Ferraris en ook zondag hadden i Rossoneri het bijzonder lastig met Genoa, dat met drie zeges in de laatste vier competitieduels in uitstekende vorm verkeert. Het ontbrak de formatie van Gattuso aan creativiteit, waardoor de thuisploeg nauwelijks aan het wankelen werd gebracht. Nikola Kalinic kreeg de grootste kans in de eerste helft, maar zijn schot van dichtbij werd fraai gekeerd door Mattia Perin.

Door een rake kopbal van Luca Rigoni leek Milan al vroeg in de tweede helft op achterstand te komen, maar het doelpunt van de middenvelder werd na raadpleging van de videoscheidsrechter uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel. Gattuso besloot daarop André Silva en Patrick Cutrone binnen de lijnen te brengen en eerstgenoemde groeide in de vierde minuut van de blessuretijd uiteindelijk uit tot matchwinner, door bij de eerste paal raak te koppen na een voorzet van Suso.