Blunderende Pasveer wil media niet te woord staan: ‘Hij vindt het niet nodig’

Remko Pasveer beleefde een pijnlijke zondagmiddag in De Galgenwaard. De keeper van Vitesse speelde met twee blunders een negatieve hoofdrol in de met 5-1 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht. Na afloop weigerde de sluitpost de media te woord te staan. Aanvoerder Guram Kashia nam het voor de blunderende keeper op.

Pasveer speelde geen sterke wedstrijd en ging in de fout bij de 3-1 en 5-1 van FC Utrecht. ‘Alle ballen op Pasveer’, zongen de fans van de thuisploeg en ook de supporters van Vitesse gaven hun doelman weinig steun. De Telegraaf meldt dat Pasveer na de wedstrijd de media niet te woorde wilde staan. "Iedereen heeft gezien wat er is gebeurd. Remko heeft aangegeven dat hij het niet nodig vindt daarop te reageren", aldus een reactie van Vitesse.

Trainer Henk Fraser liet niet al te veel los over de 34-jarige sluitpost. “Het is makkelijk scoren als ik spelers individueel ga aanpakken. Als ik tegen media of supporters praat, dan heb ik het over het positieve. Het mindere bespreken we intern”, aldus Fraser, geciteerd door Voetbal International. Kashia baalde ook van de fouten van Pasveer. "Zoiets gebeurt, ook bij mij weleens. Natuurlijk is vandaag niemand blij met hem, maar het gebeurt.”