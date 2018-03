Schitterend doelpunt brengt Galatasaray alleen aan kop in Turkije

Galatasaray is zondagavond in de Turkse competitie ternauwernood ontsnapt aan puntverlies. De formatie van Fatih Terim kreeg laagvlieger Konyaspor op eigen veld pas in de absolute slotfase op de knieën: 2-1. Galatasaray is door de zege wel alleen koploper; de voorsprong op achtervolgers Besiktas en Istanbul Basaksehir bedraagt met nog negen competitieduels voor de boeg drie punten.

Galatasaray verkeert de laatste weken in uitstekende vorm en met name voor eigen publiek is de ploeg van Terim ongenaakbaar. Van de laatste veertien thuiswedstrijden in de Süper Lig werden er veertien gewonnen en één gelijkgespeeld, maar tegen Konyaspor beleefde Cim Bom een horrorstart. Ryan Donk ging na twee minuten voetballen onder een vrije trap van Volkan Sen door, waarna Wilfred Moke met het hoofd de 0-1 voor zijn rekening kon nemen.

Bafétimbi Gomis werd in de openingsfase in toom gehouden door de verdediging van de bezoekers, maar de Fransman kreeg halverwege de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker op het scorebord te brengen. Na een handsbal van Selim Ay mocht Gomis aanleggen vanaf elf meter, maar zijn strafschop werd vervolgens uit de benedenhoek gehaald door doelman Serkan Kirintili.

Halverwege de tweede helft bewees Gomis wel zijn waarde voor Galatasaray, waar naast Donk ook Garry Rodrigues kon rekenen op een basisplaats. Met een rake kopbal tekende hij voor de 1-1. De thuisploeg voerde de druk richting het doel van Konyaspor daarna flink op en kreeg vier minuten voor tijd uiteindelijk loon naar werken. Sinan Gümüs groeide uit tot matchwinner, door na een voorzet van Yuto Nagatomo schitterend raak te volleren.