Tottenham verlaat Engelse zuidkust ondanks ruime zege met kater

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de top van de Premier League. Het elftal van Mauricio Pochettino won dankzij onder meer twee doelpunten van Heung-Min Son met 1-4 bij Bournemouth, waar Nathan Aké negentig minuten binnen de lijnen stond. De Londenaren profiteren zodoende optimaal van de nederlaag die Liverpool eerder dit weekeinde leed tegen Manchester United (2-1) en staan nu derde in de Premier League. Smet op de overwinning was het geblesseerd uitvallen van sterspeler Harry Kane, terwijl ook Dele Alli in de slotfase niet meer fit oogde.

Tottenham was aan de Engelse zuidkust uit op eerherstel, na de midweekse uitschakeling door Juventus in de Champions League. De ploeg van Pochettino trad aan in vrijwel zijn sterkst mogelijke basiself, maar moest al vroeg in de achtervolging op Dean Court. Bournemouth schoot furieus uit de startblokken en verschafte zich na zeven minuten voetballen een voorsprong. Een voorzet vanaf de rechterflank van Adam Smith belandde voor de voeten van Junior Stanislas, die vervolgens de verre hoek vond met een harde uithaal.

Het bezoek had het bijzonder lastig in de eerste helft en kreeg na ruim een half uur voetballen een flinke tegenvaller te verwerken: Kane kwam na een doelpoging in botsing met doelman Asmir Begovic en moest zich vervolgens laten vervangen met een enkelblessure. Tottenham had echter niet lang nodig om die klap te boven te komen. Serge Aurier werd amper een minuut na het uitvallen van Kane aan het werk gezet door Son, waarna de verdediger uit Ivoorkust een afgemeten voorzet in huis had op Alli. Voor de Engelsman was het daarna een koud kunstje om de gelijkmaker op het scorebord te zetten.

Naast Harry Kane moest ook Dele Alli zich in de slotfase geblesseerd laten vervangen

Zonder een vast aanspeelpunt voorin hadden the Spurs het echter moeilijk met Bournemouth, dat in de onderste regionen van de Premier League bivakkeert. Simon Francis was luttele minuten na de onderbreking dicht bij de 2-1, maar zijn poging werd uit het doel gehaald door Hugo Lloris. Een kwartier later was het aan de andere kant wel raak voor Tottenham: Son volleerde bij de tweede paal raak na een voorzet van Alli.

In het laatste half uur werden de manschappen van Pochettino met de rug tegen de muur gedrukt, maar een gelijkmaker werd hen bespaard, doordat een doelpunt van Callum Wilson werd afgekeurd vanwege een duwfout jegens Davinson Sánchez. Tottenham hield uiteindelijk stand en liep in de slotfase via doelpunten van opnieuw Son en Aurier uiteindelijk uit naar een ruime zege. Vlak voor de 1-3 was overigens ook Alli afgehaakt met een ogenschijnlijke liesblessure.