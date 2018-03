Stand Eredivisie na speelronde 27: Ajax loopt in op PSV

In de 27ste speelronde van de Eredivisie heeft Ajax ervoor gezorgd dat spanning in de titelrace weer een klein beetje terug is. Koploper PSV ging zaterdagavond met liefst 5-0 onderuit op bezoek bij Willem II, terwijl de Amsterdammers zondag een 4-1 overwinning boekten in de Johan Cruijff ArenA. In de kelder van de Eredivisie heeft Sparta Rotterdam uitstekende zaken gedaan door Roda JC Kerkrade met 0-2 te verslaan.