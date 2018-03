Feyenoord wint voorproefje van bekerfinale; Jörgensen scoort weer

Feyenoord heeft na twee opeenvolgende competitienederlagen weer eens gewonnen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst rekende voor eigen publiek af met AZ: 2-1. Het duel was een voorproefje voor de onderlinge bekerfinale van 22 april. Feyenoord opende de score voor rust via Jean-Paul Boëtius en in de tweede helft kwam Nicolai Jörgensen ook tot scoren. Wout Weghorst bepaalde de eindstand. Feyenoord blijft vijfde staan, terwijl AZ op de derde plek blijft steken. Het team van John van den Brom ziet nummer twee Ajax verder uit zicht verdwijnen: de afstand is vijf punten.

In een vermakelijke eerste helft sloeg Feyenoord als enige toe. Boëtius profiteerde van onnodig balverlies van Pantelis Hatzidiakos: de aanvaller van Feyenoord nam de bal over, sprintte richting het doel van AZ en haalde van buiten het strafschopgebied uit. Hij passeerde Marco Bizot in de korte hoek en maakte zijn eerste competitiedoelpunt sinds 9 september. De Rotterdammers waren in de openingsfase al dreigend: Jens Toornstra schoot voorlangs op aangeven van Kevin Diks, terwijl Bizot zijn doel op miraculeuze wijze schoon hield na een kopbal van Jörgensen.

AZ liet zich echter niet onbetuigd. Brad Jones moest zich strekken na een indraaiend schot van Oussama Idrissi en halverwege de eerste helft vroegen de Alkmaarders tevergeefs om een strafschop. AZ reageerde fel na een handsbal van Jan-Arie van der Heijden in het strafschopgebied, maar Dennis Higler gaf er geen gehoor aan. Sterker nog: hij slingerde de klagende Alireza Jahanbakhsh op de bon. Na de 1-0 was Feyenoord ook dicht bij de margeverdubbeling: een vrije trap van Steven Berghuis spatte uiteen op de paal. Het tempo lag hoog in De Kuip en in de slotseconde mikte Weghorst aan de overzijde maar net naast.

In het eerste bedrijf had Jörgensen zich een paar keer laten zien, zonder grote kansen te krijgen. De Deen zocht nadrukkelijk naar zijn eerste doelpunt van het kalenderjaar. Dat kwam er zeventien minuten voor tijd, toen de spits opdook voor het doel van Bizot. Jörgensen werd bereikt door Berghuis, nadat Tonny Vilhena de bal slim liet lopen. Via de paal tekende Jörgensen aan voor zijn achtste treffer van het seizoen. Tot dat moment hadden beide ploegen kansen gehad in het tweede bedrijf. AZ kwam gaandeweg meer aan aanvallen toe en dus viel het doelpunt voor Feyenoord op een goed moment.

AZ klaagde dertien minuten voor het eindsignaal opnieuw bij arbiter Higler. Doelman Jones raakte de bal met de hand aan na een terugspeelbal van Diks en dus meenden de bezoekers aanspraak te maken op een indirecte vrije trap in het strafschopgebied. Die kwam er niet, maar het toonde aan dat AZ zich nog niet gewonnen had gegeven. Thomas Ouwejan en Joris van Overeem stelden Jones ook nog op de proef, voordat Weghorst met een fraaie trap voor de 2-1 zorgde in de blessuretijd. Daar bleef het echter bij. AZ blijft wachten op een overwinning in De Kuip; de laatste dateert van 2011. In de bekerfinale krijgen de Alkmaarders een nieuwe kans.