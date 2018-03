Analisten kijken op van ‘rare’ uitspraken Ten Hag: ‘Ik begrijp Younes’

De analisten van FOX Sports snappen de keuze van Amin Younes om een invalbeurt te weigeren in het competitieduel met sc Heerenveen (4-1). De aanvaller van Ajax wilde niet opdraven in de slotminuten, tot ongenoegen van trainer Erik ten Hag. Volgens Kenneth Pérez is de argumentatie van Ten Hag echter niet stevig.

"Younes wilde ik belonen voor zijn goede invalbeurt en zijn werk op de training, maar het was vlak voor tijd en hij vond het niet noodzakelijk om in te vallen", zei Ten Hag na afloop tegen FOX Sports. Pérez vindt het 'aparte' uitspraken van de trainer van Ajax. "Hij wil Younes belonen met een invalbeurt in de negentigste minuut. Ik denk niet dat de meeste spelers dat als een beloning zien. Ik vind dat een speler altijd moet doen wat een trainer hem opdraagt, dus de speler zit altijd fout, maar het is een raar iets om een speler te belonen in de negentigste minuut."

Mede-analist Arnold Bruggink heeft eveneens begrip voor het besluit van Younes. "Ik vind het prima dat hij dit doet. Het is niet verstandig, maar ik kan het me goed voorstellen", aldus de voormalig aanvaller. Het is nog niet zeker of Younes wordt berispt door Ten Hag. Het incident krijgt wel een staartje, gaf de oefenmeester aan. "Natuurlijk ben ik de baas, ik vind ook dat hij moet invallen. Ik zal het er wel even met hem over hebben."