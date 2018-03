Lichtpuntje bij PEC: ‘Het is niet het beste record, maar het is wel een record’

Sepp van den Berg maakte zondagmiddag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen zijn debuut in het betaald voetbal namens PEC Zwolle. De pas zestienjarige centrumverdediger werd na de onderbreking binnen de lijnen gebracht door trainer John van 't Schip en groeide daarmee uit tot de op drie na jongste debutant ooit in de Eredivisie.

Alleen Wim Kras, Michel Mommertz en Mark van Bommel debuteerde op jongere leeftijd in de Eredivisie. Van den Berg, die pas op 20 december zijn zeventiende verjaardag viert, kon niet voorkomen dat PEC met 2-0 onderuitging. "Het is een beetje een dubbel gevoel. Nu ben ik nog wel teleurgesteld door het verlies, maar ook klein beetje blij. Die echte blijdschap komt denk ik morgen wel", vertelt hij na afloop de camera van FOX Sports.

Van den Berg maakte een degelijke indruk en kwam nauwelijks in de problemen. "Ik heb aan de bal niet heel veel kunnen doen, maar verdedigend ging het prima. Het was eigenlijk een verrassing die ik mocht invallen. Opeens zei de trainer: Sepp, je komt erin. Toen voelde ik wel een klein beetje spanning, maar eenmaal op het veld en tijdens de wedstrijd viel het mee", vervolgt de stopper, die in de slotfase ook nog op de bon geslingerd werd vanwege een overtreding. Geen enkele speler kreeg op jongere leeftijd een gele kaart in de Eredivisie. "Dat ging niet helemaal expres, maar het was een beetje frustratie denk ik. Het is niet het beste record, maar het is wel een record."