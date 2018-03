Twee dompers voor Veltman in korte tijd: ‘Ik las het op de internetsites’

Joël Veltman heeft geen positieve week achter de rug. De verdediger van Ajax maakte geen deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal en verloor zondag zijn basisplaats bij Ajax. Trainer Erik ten Hag gaf Rasmus Kristensen de voorkeur; Veltman moest plaatsnemen op de bank en stond zijn aanvoerdersband af aan Matthijs de Ligt. Tien minuten voor tijd viel hij alsnog in.

"Het waren twee teleurstellingen die ik voor mijn kiezen kreeg", beaamt Veltman na de 4-1 zege van Ajax op sc Heerenveen in gesprek met FOX Sports. "Hoe ga je er dan mee om? Ik heb 4,5 jaar bij Oranje gezeten, een hele tijd is dat. Nee, ik ben niet gebeld. Ik heb het gewoon gelezen op internetsites. Ik had het er met sommige jongens over: zo hard is topsport af en toe."

In het buitenland werkt het ook zo, geeft Veltman aan. "Dan moet je gewoon opdraven als je naam op de lijst staat en anders niet. Ik ben ook een beetje van de oude garde. Als je er niet bij hoort, hoor je er niet bij." Een telefoontje van Ronald Koeman met uitleg voor de keuze was niettemin 'mooi' geweest. "Maar dat heeft hij niet gedaan."

Dat Veltman tijdelijk aanvoerder-af is, deed hem minder dan het feit dat hij zijn basisplaats is kwijtgeraakt. "Ik speelde niet, dus kan je moeilijk op de bank aanvoerder zijn", lacht hij. "Ik had meer teleurstelling dat ik niet speelde. Ik heb gehoord waarom, de trainer heeft uitleg gegeven en het is nu aan mij. Dat ik meer kan, is een feit. Ik ben oud en wijs genoeg om dit op te lossen."