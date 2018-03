Younes weigert in te vallen: ‘Ik vind dat hij erin moet als ik dat wil’

Ajax won zondagmiddag met 4-1 van sc Heerenveen, waardoor de achterstand op koploper PSV, dat zaterdag met 5-0 verloor van Willem II, geslonken is naar zeven punten. Trainer Erik ten Hag wilde vlak voor tijd Amin Younes nog binnen de lijnen brengen, maar de Duits international weigerde in te vallen, tot onbegrip van de oefenmeester.

"Younes wilde ik belonen voor zijn goede invalbeurt en zijn werk op de training, maar het was vlak voor tijd en hij vond het niet noodzakelijk om in te vallen", zegt Ten Hag na afloop van het duel met de Friezen in gesprek met FOX Sports. "Natuurlijk ben ik de baas, ik vind ook dat hij moet invallen. Ik zal het er wel even met hem over hebben."

"Ik vind dat hij erin moet als ik dat wil. Hij vond het niet noodzakelijk, dus heb het zo maar gelaten", aldus Ten Hag, die baalt van het feit dat Ajax niet eerder afstand nam van Heerenveen: "Dat is een smetje op deze ruime overwinning. Na de 1-0 kwam zo snel de 1-1. Totaal onnodig. De linies lagen te ver uit elkaar. Voetbal is een spel van fouten, maar Ajax mag zo'n fout niet maken. Daarna werd het onrustig. Dat snap ik, want het is een jonge ploeg. Ik kan me voorstellen dat er zo wordt gereageerd."