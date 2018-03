Uitblinker Dybala schiet Juventus naar koppositie; Immobile maakt wereldgoal

Juventus boekte zondagmiddag een simpele overwinning op Udinese. De Italiaanse landskampioen had weinig moeite met het bezoek uit Udine en wist met 2-0 te winnen, waardoor la Vecchia Signora de koppositie in de Serie A (tijdelijk) overneemt van Napoli. Lazio speelde op bezoek bij Cagliari gelijk door in blessuretijd te scoren: 2-2. Voorafgaand aan ieder duel werd er een minuut stilgestaan bij het overlijden van Davide Astori, de voormalig aanvoerder van Fiorentina.

Juventus – Udinese 2-0

Juventus kwam na twintig minuten op voorsprong door een vrije trap van Paulo Dybala. De Argentijn mocht van twintig meter aanleggen en krulde de bal tegen de touwen. Dybala heeft met de treffer in totaal acht directe vrije trappen gemaakt in de competitie dit seizoen, drie meer dan welke speler dan ook in de afgelopen drie seizoenen in de Serie A. Gonzalo Higuaín had de uitgelezen mogelijkheid om voor de rust de voorsprong te verdubbelen, maar de Argentijn faalde vanaf elf meter.

Higuaín was in de tweede helft echter wel productief door de assist te leveren op Dybala. De spits hield de tegenstanders van zich af en gaf een prima pass op Dybala, die zijn tweede van de middag maakte. Udinese, met Bram Nuytinck negentig minuten binnen de lijnen, werd overklast door de club uit Turijn en kon doelman Wojciech Szczesny nauwelijks testen. Door de zege staat Juventus weer op kop in de Serie A, maar Napoli kan later op de zondag weer eerste staan, als het wint van Internazionale.

Cagliari – Lazio 2-2

Lazio, met de vertrekkende Stefan de Vrij in de basis, kwam na 25 minuten op achterstand door een treffer van Leonardo Pavoletti, nadat de bal eerst nog de lat teisterde. Lang hoefden de Romeinen niet te knokken voor de gelijkmaker, aangezien Luca Ceppitelli op ongelukkige wijze de bal in eigen doel werkte bij een vrije trap; de Italiaan claimde een overtreding op hem, maar de arbitrage zag er niets in.

Lazio had verreweg het meeste balbezit, maar Cagliari kwam wederom op voorsprong. Nicolo Barella mocht een kwartier voor tijd schieten vanaf elf meter. Hij behield zijn focus en faalde niet: 2-1. Lazio drong daarna aan en de gelijkmaker viel in extremis; Ciro Immobile bezorgde zijn ploeg een punt door prachtig te scoren middels een hakbal. Door de puntendeling tegen de laagvlieger heeft Lazio 53 punten, waardoor Internazionale later op de zondag de vierde plek kan overnemen als het wint van Napoli.