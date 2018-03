VIDEO'S - PSG haalt uit na midweekse domper; Pléa scoort vier keer

Paris Saint-Germain heeft zich dit weekend goed hersteld van de uitschakeling in de Champions League. De koploper van Frankrijk was voor eigen publiek veel te sterk voor FC Metz: 5-0. Nummer twee AS Monaco won met 1-3 op bezoek bij Strasbourg; OGC Nice won aan de hand van Alassane Pléa het doelpuntrijke duel met Guingamp: 5-3.

De samenvatting van Paris Saint-Germain - FC Metz (5-0)



De vijf beste momenten van de wedstrijden van zaterdag



De samenvatting van Strasbourg - AS Monaco (1-3)



Yassine Benzia (Lille) laat Montpellier zijn hielen zien en bereidt goal voor



Schitterende aanname en dito doelpunt van Wesley Saïd van Dijon



Júlio Tavares met een grote misser voor Dijon tegen Amiens



Alassane Pléa met vier goals belangrijk voor OGC Nice



Bertrand Traoré maakt de winnende voor Olympique Lyon