Aankopen schieten Arsenal naar ruime zege; Cech maakt zeldzame redding

Arsenal heeft zondagmiddag, drie dagen na de overwinning op AC Milan (0-2) in de Europa League, wederom een zege geboekt. De Londenaren hadden in eigen huis relatief weinig te duchten van Watford, met Daryl Janmaat in de basis, en wisten uiteindelijk met 3-0 te zegevieren. Door de winst verstevigt Arsenal de zesde plek in de Premier League, terwijl the Hornets met 36 punten uit 30 wedstrijden in de middenmoot blijven steken.

Na ruim zeven minuten kwam de ploeg van Arsène Wenger op voorsprong: Mesut Özil mocht aanleggen voor een vrije trap en slingerde de bal de zestien meter in. Shkodran Mustafi werd geen strobreed in de weg gelegd en kon binnenkoppen. De treffer van de Duitser was een speciale voor the Gunners, aangezien Arsenal de tweede club is, na Manchester United (1066), die de mijlpaal van duizend doelpunten in de Premier League bereikte. Ook Özil brak een record: de spelmaker is snelste speler die vijftig assists heeft weten te produceren in de Premier League, namelijk in slechts 141 wedstrijden, een record dat eerder in handen was van Eric Cantona, die er 143 duels over deed.

De vlag kan uit bij Arsenal! ?? Petr Cech keerde sinds zijn komst van Chelsea Football Club nog nooit een strafschop voor the Gunners, maar bij de 16e poging gebeurt DIT! ?? Posted by voetbalzone on Sunday, March 11, 2018

Arsenal bleef na de openingsgoal domineren, met aardig wat mogelijkheden tot gevolg. Zo kreeg Özil de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar had de Duitser het vizier niet op scherp staan. Ook Watford werd bij tijd en wijle gevaarlijk, maar Roberto Pereyra en Richarlison konden Petr Cech maar niet passeren. Na de onderbreking ging Arsenal op zoek naar de bevrijdende 2-0 en die kwam er door een samenwerking van winterse aankopen Henrikh Mkhitaryan en Pierre-Emerick Aubameyang.

De Armeniër snelde bij een counter richting het vijandige doel en gaf een steekpass op Aubameyang, die de uitkomende Orestis Karnezis omspeelde en de bal in een leeg doel deponeerde. Troy Deeney had enkele minuten later vanaf elf meter de kans te scoren, maar Cech bracht redding. De save van de Tsjech betekende zijn eerste gekeerde penalty voor Arsenal ooit; tevens was de gestopte penalty de eerste van Cech in de Premier League sinds februari 2011. Na de misser kon Watford geen vuist meer maken en liep Arsenal verder uit, door een treffer van Mkhitaryan, op aangeven van Aubameyang. Door de 3-0 overwinning wist Cech voor de tweehonderdste keer een clean sheet te halen in de Premier League.