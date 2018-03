Ajax loopt in slotfase uit naar ruime zege en verkleint gat met PSV

Ajax heeft zondagmiddag niet nagelaten te profiteren van de zeperd die PSV op zaterdagavond kreeg aangesmeerd door Willem II. Een dag nadat de koploper met 5-0 onderuitging, wonnen de Amsterdammers in eigen huis met 4-1 van sc Heerenveen. Twee van de treffers van de thuisploeg werden gemaakt door verdedigers, aangezien Matthijs de Ligt de score opende en Nicolás Tagliafico een schitterende treffer van Martin Ödegaard wegpoetste. Donny van de Beek gooide het duel in de absolute slotfase definitief in het slot, terwijl ook David Neres nog zijn doelpunt meepikte. Ajax verkleint het gat met de Eindhovenaren door de overwinning op de Friezen met nog zeven wedstrijden te gaan tot zeven punten.

Met de gepasseerde captain Joël Veltman, die werd vervangen door Rasmus Kristensen, op de bank begon Ajax aanvallend aan zijn poging om het gat met PSV te verkleinen. Na een openingsfase waarin de Amsterdammers gaten in de verdediging van de tegenstander probeerden te vinden, waren de eerste mogelijkheden voor de van een blessure teruggekeerde Klaas-Jan Huntelaar. De spits schoot na een dik kwartier spelen eerst op aangeven van Justin Kluivert over en stuurde een minuut later de bal uit een volgende kans recht op Martin Hansen af.

Erik ten Hag liet aanvoerder Joël Veltman tien minuten voor tijd invallen.

Na een halfuur spelen was het wel raak via De Ligt. De verdediger, die door de reservebeurt voor Veltman zijn eerste wedstrijd als aanvoerder speelde, zette de aanval zelf op, waarna hij doorliep en een voorzet van Hakim Ziyech met het hoofd kon verlengen. Lang kon Ajax echter niet van deze voorsprong genieten aangezien Ödegaard drie minuten later op fraaie wijze gelijkmaakte. De van Real Madrid gehuurde Noor kreeg de bal op een meter of 25 van het doel en schoot knap raak. Na de onderbreking waren de beste kansen opnieuw voor de thuisploeg. Huntelaar schoot na voorbereidend werk van David Neres over, terwijl de spits even later hard de lat raakte.

Hansen moest tussendoor ook nog reddingen brengen bij een uithaal van Ziyech en hield even later een poging van Donny van de Beek uit zijn doel. Op een moment dat de frustratie bij de nummer twee van de Eredivisie begon te groeien, lachte het geluk Ajax toch toe. Ziyech schoot een vrije trap van buiten de zestien in de muur, waarna een uithaal van Lasse Schöne via een tegenstander de lat raakte. Hansen kon de rebound van Maximilian Wöber nog net keren, maar was kansloos toen Tagliafico via de binnenkant van de paal zijn eerste goal in dienst van Ajax binnen schoot.

Tien minuten na de 2-1 deed Heerenveen bijna wat terug via Arber Zeneli, maar André Onana lette goed op. Ziyech en Neres lieten vlak daarop na om na een tegenstoot de wedstrijd in het slot te gooien, waardoor het nog spannend bleef in de Johan Cruijff ArenA. Met het inbrengen van Veltman voor Wöber trachtte Erik ten Hag de defensieve zekerheid in de laatste tien minuten te vergroten en Ajax kwam in de slotfase niet meer echt in de problemen. Twee minuten voor tijd besliste Van de Beek na een fraaie steekbal van Ziyech definitief, waarna de spelmaker in de blessuretijd ook nog de assist leverde voor de 4-1 van Neres.