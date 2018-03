FC Utrecht swingt en boekt grootste competitiezege in drie jaar tijd

FC Utrecht heeft zondag een ruime overwinning geboekt op Vitesse. Voor eigen publiek won de nummer vier van de Eredivisie met 5-1; Willem Janssen, Zakaria Labyad, Sander van de Streek en Yassin Ayoub (twee keer) kwamen tot scoren voor Utrecht. Het was de grootste competitiezege sinds de 6-2 overwinning op AZ van 8 maart 2015. Vitesse blijft zesde staan op de ranglijst.

Utrecht, dat dit seizoen slechts eenmaal verloor voor eigen publiek, trok meteen fel van leer tegen Vitesse. De ploeg van Jean-Paul de Jong legde veel energie in het spel en zette de bezoekers continu onder druk. Ramon Leeuwin en Ayoub lieten al vroeg kansen op het openingsdoelpunt onbenut; Remko Pasveer plukte een schot van Mark van der Maarel uit de bovenhoek na een fraaie combinatie van de thuisploeg. Het leek wachten op de 1-0, maar plots zorgde Mason Mount aan de overzijde bijna voor de 0-1. De Engelse middenvelder van Vitesse krulde een vrije trap op de paal.

De Galgenwaard slaakte een zucht van verlichting en mocht even daarna alsnog juichen. Aanvoerder Willem Janssen stond op de juiste plek na een voorzet van Ayoub en mikte raak in de korte hoek. Janssen was in de Eredivisie al zeven keer trefzeker tegen Vitesse: meer dan tegen elke andere club. Vitesse beet vervolgens van zich af en Bryan Linssen zocht de korte hoek uit met een fraai schot. David Jensen had een knappe redding in huis en daardoor leek het voor rust bij 1-0 te blijven. Utrecht wist de voorsprong vlak voor het fluitsignaal echter te verdubbelen: Labyad gleed de bal binnen op aangeven van Van de Streek.

In de tweede helft kwam juist Vitesse het best uit de kleedkamer. De bezoekers joegen op de aansluitingstreffer en het duurde niet lang voordat die viel. Tien minuten na rust werd Navarone Foor geen strobreed in de weg gelegd, waardoor hij de bal met succes in de verre hoek kon krullen. De spanning was weer helemaal terug, maar precies op het juiste moment nam de thuisploeg opnieuw afstand. Pasveer liet de bal uit zijn handen glippen en zag Van de Streek dankbaar profiteren. Het vertrouwen keerde daardoor weer terug bij Utrecht en de gastheer verwende het thuispubliek met nog meer doelpunten.

Zestien minuten voor tijd werd het 4-1 door toedoen van Ayoub. De middenvelder werd bereikt na een hoekschop van Mateusz Klich en tikte raak; even later kwam de toekomstige middenvelder van Feyenoord opnieuw te scoren. De uitgegleden Pasveer speelde de bal in de voeten van Ayoub en die bracht de stand op 5-1. Het was zijn zesde doelpunt van dit competitieseizoen; nooit eerder scoorde Ayoub zo vaak in een jaargang in de Eredivisie.