Fenerbahçe vergroot spanning bovenin en maakt zich zorgen om Neustädter

Fenerbahçe heeft de spanning in de Süper Lig nog verder opgevoerd. De competitie kent al drie gedeelde koplopers met Galatasaray, Besiktas en Medipol Basaksehir en zondag naderde Fenerbahçe dat drietal tot drie punten. De nummer vier van Turkije boekte een 0-2 overwinning op Yeni Malatyaspor. Zaterdag wacht de belangrijke krachtmeting met Galatasaray.

Een ingestudeerde hoekschop leidde na 33 minuten tot het enige doelpunt van de wedstrijd. De korte corner van Hasan Ali Kaldirim kwam terecht bij Giuliano, die op zijn beurt Nabil Dirar vond buiten het strafschopgebied. De Marokkaan bracht de bal voor op het hoofd van Mehmet Topal, wiens harde kopbal werd gekeerd door doelman Ertac Özbir. In de rebound was het voor Roman Neustädter echter een koud kunstje om de bal binnen te werken.

In de tweede helft moest de doelpuntenmaker de strijd staken na een hoofdbotsing. Neustädter werd afgevoerd naar het ziekenhuis; het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Fenerbahçe koos ondertussen voor een behoudende speelstijl in het tweede bedrijf en trainer Aykut Kocaman wisselde defensief. Het plan was om de voorsprong te verdedigen, maar de bezoekers breidden de marge in de blessuretijd zelfs uit. Giuliano kopte van dichtbij raak: 0-2.