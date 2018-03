Vader Bailey wijst naar KNVB: ‘Hij is geen idioot die naar hun pijpen danst'

Leon Bailey maakt indruk bij Bayer Leverkusen en zodoende staat de twintigjarige aanvaller in de belangstelling van verschillende Europese topclubs. Naast clubs azen ook landen om de diensten van de jongeling. Bailey kan nog voor meerdere landen uitkomen en Craig Butler, zijn agent annex adoptievader, zegt tegenover Goal dat het talent onlangs een uitnodiging van Jamaica afsloeg.

Volgens de belangenbehartiger gaat Bailey en zijn zoon Kyle Butler zich voorlopig focussen op hun carrière bij hun clubs. De regels van FIFA schrijven voor dat een speler minimaal vijf jaar in een land moet wonen om te mogen uitkomen voor het land, maar in Duitsland is deze periode uitgebreid tot acht jaar. Bailey is dan 27 jaar voordat hij mogelijk gaat uitkomen voor Duitsland, maar Butler zegt dat de jongeling bereid is om te wachten.

"Leon en zijn broer hebben een uitnodiging ontvangen van Jamaica. Ik houd van mijn land en ook de jongens. Maar ze hebben geweigerd. Ik heb de Jamaicaanse voetbalbond (JFF, red.) aangeboden hun te laten zien wat ik heb geleerd van de bonden van België, Nederland, Duitsland en zelfs Slowakije wat betreft het opbouwen van een nationaal programma en de problemen van het Jamaicaanse voetbal te verhelpen, maar de JFF weigert te luisteren."

"Mijn zoons zijn twintig jaar oud en Jamaica gaat niet naar het WK komende zomer. We hebben tijd. Iedere dag dat voorbijgaat is een dag dat hij zich kan kwalificeren voor een ander land als hij dat wil. Zo kan hij worden gezien als een man met ruggengraat, een leider; niet een idioot die naar de pijpen danst van mensen die corrupt zijn vanwege de economische problemen die zij ervaren", besluit de vader.