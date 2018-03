Juventus verbaasd door uitspraken Pochettino: ‘Compleet ongefundeerd’

Beppe Marotta ontkent stellig dat hij scheidsrechter Szymon Marciniak woensdag onder druk zette in de pauze van Tottenham Hotspur - Juventus in de Champions League. Mauricio Pochettino, de trainer van the Spurs, claimde vrijdag dat Marotta in de pauze praatte met Marciniak in de catacomben. Daar zou Marotta hebben geklaagd over de beslissing om Douglas Costa geen penalty toe te kennen na een tackle van Jan Vertonghen in de zeventiende minuut.

"Het is compleet ongefundeerd", reageert de sportief directeur van Juventus in de Italiaanse pers. "We zijn niet gewend om zulke dingen te doen. We hebben de scheidsrechter absoluut niet benaderd in de pauze. Ik ging slechts naar de kleedkamer, zoals ik altijd doe, om iedereen veel succes te wensen. Er was geen sprake van directe of indirecte benadering van de scheidsrechter."

Pochettino claimde dat meerdere beleidsbepalers van Juventus probeerden invloed uit te oefenen op de arbitrage. "Voor de wedstrijd was het Agnelli (eigenaar, red.). Na de wedstrijd waren het Agnelli en Marotta (directeur, red.). Ik zag ook hoe ze de scheidsrechter in de pauze onder druk hebben gezet", gaf hij vrijdag aan tijdens de persconferentie voor de competitiewedstrijd tegen Bournemouth.