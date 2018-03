Scorende vervanger Astori brengt saluut op emotionele middag

Fiorentina heeft zondagmiddag een indrukwekkend eerbetoon gebracht aan Davide Astori. In de thuiswedstrijd tegen Benevento werd uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van de aanvoerder. Het resultaat was van secundair belang, maar Fiorentina won wel. Uitgerekend Vitor Hugo, die Astori opvolgde in het hart van de defensie, maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

Voorafgaand aan de wedstrijd was het muisstil in Stadio Artemio Franchi. Spelers en supporters betuigden een laatste eer aan Astori. Paarse en witte ballonnen stegen op terwijl het publiek de naam van Astori scandeerde. Tijdens de minuut stilte kon men een speld horen vallen. In de dertiende minuut, naar het rugnummer van Astori, werd het duel stilgelegd en klonk een luid applaus. De supporters onthulden prachtige tifosi ter nagedachtenis aan de overleden aanvoerder. Hoewel de gedachten ongetwijfeld elders waren, zat Fiorentina goed in de wedstrijd en kwam het na 24 minuten op voorsprong.

Hugo, uitgerekend de vervanger van Astori op het veld, kopte raak na een corner. Hij toonde een shirt met de foto van Astori aan het publiek en salueerde voor zijn aanvoerder. In het restant van de eerste helft moet Benevento-keeper Christian Puggioni nog tweemaal ingrijpen om een grotere achterstand te voorkomen. Na rust hadden de bezoekers de bal vaker in bezit, zonder vaak gevaarlijk te worden. Vlak voor tijd kwam Fiorentina echter wel goed weg toen Massimo Coda namens Benevento de paal trof. Aan de overzijde stuitte ook Milan Badelj nog op het aluminium na een snoeihard schot. La Viola stijgt dankzij de overwinning naar de negende plaats op de ranglijst.