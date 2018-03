FC Groningen boekt eerste zege sinds eind december op worstelend PEC

FC Groningen heeft zondagmiddag zijn eerste driepunter in de Eredivisie mogen bijschrijven sinds het op 24 december van het afgelopen jaar van Sparta Rotterdam wist te winnen. Een eigen doelpunt van Ryan Thomas en een late goal van Ajdin Hrustic leverde de Trots van het Noorden een 2-0 zege op PEC Zwolle op, waardoor de bezoekers alweer de vijfde uitnederlaag op rij leden. Groningen ziet door de overwinning het gat met de degradatiestreep groeien tot acht punten, terwijl PEC verzuimt om over Vitesse en Feyenoord heen te stijgen naar de vijfde plaats.

FC Groningen maakt niet de beste fase uit de clubgeschiedenis door, maar daar was in de eerste helft weinig van te merken. De thuisploeg begon goed aan het duel en PEC mocht van geluk spreken dat het bij rust slechts 1-0 stond. Mimoun Mahi kreeg de eerste twee mogelijkheden van het duel, maar zag een volley naast gaan en een schot een paar minuten later geblokt worden. De druk van Groningen hield daarna aan en na 25 minuten was het wel raak.

Tom van Weert zette hard voor en Thomas werkte de bal op ongelukkige wijze achter Diederik Boer. De Groningers haalden daarna even de voet van het gaspedaal, maar werden in de laatste vijf minuten van het eerste bedrijf toch weer gevaarlijk. Mahi mocht vlak voor rust op aangeven van Van Weert uithalen en probeerde het met een fraaie stift van buiten de zestien. De Marokkaans international mikte echter net iets te hoog, waardoor de bal via de onderkant van de lat weer het veld in stuitte.

Voorafgaand aan het duel werd er stilgestaan bij het overlijden van het dochtertje van voormalig FC Groningen-speler en assistent bij de beloften Antoine van der Linden.

Na de onderbreking kwam PEC met de piepjonge Sepp van den Berg, met zijn 16 jaar en 81 dagen de op drie na jongste debutant ooit in de Eredivisie, wat beter in de wedstrijd. Terell Ondaan en Queensy Menig mochten al snel samen op Sergio Padt af, maar de doelman kon opgelucht ademhalen toen een kopbal van laatstgenoemde net naast ging. De bezoekers slaagden er in de minuten daarna in om de druk aan te laten houden en Padt moest optreden bij een schot van Mustafa Saymak, terwijl een kopbal van Philippe Sandler uit een corner richting miste.

Met nog ruim een kwartier te gaan begon de tijd te dringen voor PEC en kreeg Thomas een uitgelezen mogelijkheid om zijn eigen doelpunt goed te maken. Een lange bal van achteruit vloog over Mike te Wierik heen, waardoor de Nieuw-Zeelander richting het doel van Padt kon, uithaalde en zijn schot vervolgens op de lat uiteen zag spatten. In de slotfase profiteerde Groningen optimaal van de aanvallende intenties van PEC door uit een tegenstoot via een schot van de rand van de zestien van Hrustic op 2-0 te komen.