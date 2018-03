Klopp: ‘Als de scheidsrechter dat had gezien, was mijn leven enorm veranderd’

Liverpool ging zaterdag op bezoek bij Manchester United met 2-1 onderuit, maar Jürgen Klopp was het na afloop van het duel niet eens met deze einstand. Wat de trainer van the Reds betreft had zijn ploeg in de slotfase een penalty moeten krijgen na een botsing tussen de ingevallen Marouane Fellaini en Sadio Mané.

“We hadden daar een strafschop moeten krijgen. Als de scheidsrechter (Craig Pawson, red.) of een van zijn assistenten het had gezien, was het een gelijkspel geweest. We hadden dan meer punten gehad en het zou mijn leven enorm hebben veranderd. Ik denk ook niet dat iemand iets aan had kunnen merken op een gelijkspel”, reageerde hij tegenover verslaggevers.

“Maar we weten ook dat Romelu Lukaku zulke kopduels kan winnen we waren er niet om de bal op te vangen. En dus scoorden ze twee keer op dit manier, het gaf hen ook een enorme boost. We hadden goede momenten waarin we de wedstrijd naar ons toe trokken, maar uiteindelijk draait het om de overwinning. De twee situaties waardoor wij de wedstrijd verloren hadden niets te maken met hun speelstijl of onze speelstijl.”

Liverpool kwam in negentig minuten niet verder dan twee schoten op doel, maar dat leidde niet tot teleurstelling bij Klopp: “Hoe kan ik gefrustreerd zijn als wij weinig kansen creëren tegen een team van wereldklasse als Manchester United. Zij doen wat ze doen op het hoogste niveau, het gebeurt niet dat je nog een derde of vierde kans krijgt. Of we onder druk staan? Ja, maar dat hoort erbij. Of we nou boven United staan of er vijf punten onder, we zullen altijd onder druk staan.”