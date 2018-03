Faber duidelijk: ‘Hij komt dit seizoen niet meer terug in de selectie’

Lars Veldwijk kreeg het een maand geleden aan de stok met Ernest Faber toen hij ogenschijnlijk weigerde om in te vallen tegen ADO Den Haag. Hoewel de spits zelf ontkende dat dit het geval was, besloot FC Groningen hem toch te straffen door hem terug te zetten naar de beloften. De aanvaller lijkt dit seizoen ook niet meer te hoeven rekenen op speelminuten bij de Trots van het Noorden.

“Dat ligt ook bij de beleidsbepalers. Dit seizoen komt hij niet meer terug in de selectie. Volgens mij ben ik daar wel duidelijk in geweest, uiteindelijk moeten we doorgaan en zorgen dat we het seizoen goed afmaken, verder niks”, legt Faber uit aan FOX Sports voorafgaand aan het duel met PEC Zwolle van zondagmiddag.

Veldwijk leek FC Groningen in januari te gaan verlaten, maar van een vertrek kwam het uiteindelijk niet. Ondanks dat Groningen, dat momenteel zes punten boven de rode streep staat, de doelpunten hard nodig heeft, is Faber van plan om vast te houden aan de eerdere verbanning: “We hebben een afspraak gemaakt dat we het uiteindelijk met deze selectie zullen afmaken, de jongens die er nu zijn en eventueel jongens van de beloften erbij. Daar houden we aan vast.”