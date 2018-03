Robben: ‘Wat is medelijden? Ik geloof ook niet dat zij medelijden wilden’

Hamburger SV moet met een achterstand van zeven punten op de veilige vijftiende plaats vrezen voor degradatie en die Rothosen werden zaterdagmiddag ook nog over de knie gelegd door Bayern München. De aanstaand landskampioen stond binnen twintig al met 3-0 voor en won uiteindelijk met 6-0 van de geplaagde grootmacht. Arjen Robben geeft aan dat der Rekordmeister geen genade kende voor HSV.

“Wat is medelijden? Ik geloof ook niet dat HSV medelijden wilde. Zo is het voetbal, dit is de realiteit. HSV zit in deze situatie, maar wij begonnen desondanks niet met medelijden aan de wedstrijd. Wij wilden ons spel spelen, doelpunten maken en plezier hebben. De 6-0 is wel bitter voor HSV, wat een prachtige club is”, reageerde hij na de wedstrijd tegenover Goal.

Met een voorsprong van twintig punten op nummer twee Schalke 04 is de Bundesliga zo goed als beslist, maar Robben gelooft dat Bayern de wedstrijden in de Duitse competitie nog wel nodig heeft om scherp te blijven in onder meer de Champions League: “Dat wij kampioen zullen worden is duidelijk. Ik denk dat we dat nu ook wel mogen uitspreken. Maar we hebben de wedstrijden wel nodig, we mogen en kunnen de teugels niet laten vieren. Je hebt ook gezien hoe we aan de wedstrijd tegen HSV begonnen.”

Woensdag wacht na de 5-0 thuiszege de return tegen Besiktas in de Champions League: “Dat is hetzelfde als in de Bundesliga. We moeten verder en de wedstrijd beginnen alsof het 0-0 staat. We weten natuurlijk dat 5-0 comfortabel is, maar in voetbal kan alles gebeuren. Daarom moeten we ook geconcentreerd beginnen. Ik denk dat de sfeer daar ook iets bijzonders gaat worden. Daar moeten we van genieten, al moeten we ons er tegelijkertijd niet door laten afleiden.”