Aké staat voor uitdaging: ‘Hij is een van mijn moeilijkste tegenstanders’

Nathan Aké ontvangt zondagmiddag met AFC Bournemouth Tottenham Hotspur en het is aan de jonge verdediger om te proberen Harry Kane uit te schakelen. De ontmoeting tussen Aké en de aanvaller van the Spurs wordt mogelijk de eerste van twee in korte tijd, aangezien Ronald Koeman de verdediger van the Cherries op heeft genomen in zijn voorlopige selectie en er voor Oranje over een kleine twee weken een oefeninterland tegen Engeland op het programma staat.

Aké kijkt uit naar zijn ontmoetingen met Kane: “Het is altijd een mooie uitdaging. Dat is ook wat je wilt doen, spelen tegen de beste spelers in de competitie. Ik kijk ernaar uit. Kane is een topspeler, je hoeft alleen maar te kijken naar de hoeveelheid doelpunten die hij nu al voor het vierde seizoen op rij maakt. Het is zo moeilijk om tegen hem te spelen en hij duikt altijd op in de open ruimtes. Hij is zo snel, erg sterk en je moet altijd honderd procent gefocust zijn op waar hij zich bevindt”, vertelt hij aan de Daily Mail.

“Het wordt een goede test aangezien hij een van de moeilijkste tegenstanders is waar ik tegen gespeeld heb. Het zal ook mooi zijn om tegen Engeland en Kane te spelen. Iedereen weet hoe goed hij is, dus je moet niet alleen naar deze wedstrijd kijken. We weten allemaal hoe hij is, hoe hij speelt en dat hij heel dreigend is voor het doel. Hij is erg sterk in de lucht en komt op goede posities om te koppen. We hebben er op de training veel aan gewerkt om dat te kunnen stoppen.”

Aké verwacht een getergd Tottenham na de Champions League-uitschakeling door Juventus: “Tottenham zal teleurgesteld zijn dat ze eruit liggen. Ze hebben erg goed gespeeld, dus het was heel zwaar voor hen. Ze kunnen waarschijnlijk niet geloven dat ze uitgeschakeld zijn, maar ze zullen hier met vertrouwen heen komen en proberen om de wedstrijd te winnen.”