‘Dortmund heeft genoeg gezien van opvolger Bosz en kijkt rond in Engeland’

Borussia Dortmund nam in december afscheid van Peter Bosz, die in de zomer begonnen was aan zijn klus in Westfalen, en zette vervolgens Peter Stöger voor de groep. Het begint er echter op te lijken dat de eerder dit seizoen bij 1. FC Köln ontslagen oefenmeester die Borussen ook niet echt aan de praat weet te krijgen en dus is Dortmund zich al aan het beraden op een volgende stap.

BVB staat momenteel met een achterstand van 24 punten op koploper Bayern München op de vierde plaats in de Bundesliga, terwijl er na een 1-2 thuisnederlaag tegen Red Bull Salzburg gevreesd moet worden voor een einde van het avontuur in de Europa League. Om volgend seizoen beter beslagen ten ijs te komen, denkt Dortmund er volgens de Daily Mirror aan om David Wagner voor de groep te zetten.

De 46-jarige Duitser maakt dit seizoen met promovendus Huddersfield Town een prima indruk in de Premier League en is ook geen onbekende in Dortmund. In de tijd dat Jürgen Klopp de scepter zwaaide in het Signal Iduna Park, was Wagner de coach van het beloftenelftal. De oefenmeester maakte daar al een goede impressie op Dortmund, dat hem na zijn vertrek naar Engeland altijd is blijven volgen.

Wagner geniet momenteel het vertrouwen en respect bij the Terriers en hoeft volgens de tabloid zelfs niet voor zijn baan te vrezen als Huddersfield, dat momenteel vier punten boven de rode streep staat, degradeert. De trainer weet echter ook dat de mogelijkheden op de lange termijn beperkt zijn in Huddersfield, waardoor hij mogelijk openstaat voor een terugkeer naar Duitsland.