‘Het duurde zes jaar voordat ik iets won bij Ajax, daarna wilde ik meer’

Tottenham Hotspur gaf afgelopen woensdag een in eigen huis een 1-0 voorsprong uit handen tegen Juventus en strandde daardoor in de achtste finale van de Champions League. Giorgio Chiellini, verdediger van La Vecchia Signora reageerde na afloop van dat duel met de stelling dat er als het erop aankomt altijd net iets mist bij Tottenham en dat the Spurs ‘defensief zwak en mentaal fragiel’ zijn. Jan Vertonghen is het hier niet mee eens.

“Nee, we hebben een goede mentaliteit en ik weet zeker dat we alles in huis hebben om dat niveau wel te bereiken. Hopelijk krijgen we nog een kans om dat aan de wereld te laten zien”, reageert hij in gesprek met de Daily Mail. Vertonghen won in het shirt van Ajax twee landstitels en twee bekers, maar staat in zijn zes jaar in Londen nog met lege handen: “Nadat ik mijn eerste prijs had gewonnen, had ik het gevoel: ‘Ik wil meer.’ Het kostte me zes jaar, misschien vijf, om die eerste prijs te winnen met Ajax, maar het voelt alsof je een eerste prijs moet winnen voordat de rest volgt.”

“Het is gewoon het geloof dat je iets kan winnen. Dus hopelijk winnen we dit jaar de FA Cup en volgt de rest dan vanzelf. We hebben twee dingen om ons op te richten, de top vier en de FA Cup, dat zijn de twee belangrijkste doelen van dit seizoen.” Vertonghen hoopt niet dat medespelers elders hun geluk gaan zoeken: “Dit team kan veel bereiken en het is altijd mooier om zoiets te bereiken met een groep spelers die lang samen spelen of lang samen in Londen hebben gewoond.”

“Om dat te kunnen doen met deze groep collega’s en vrienden, zal een veel beter gevoel geven dan gewoon ergens heen gaan en daar prijzen winnen. Het zal ons veel geven als we met deze groep iets kunnen winnen. Ik kan niet voor de anderen spreken, maar ik geloof dat zij denken dat we die prijs hier kunnen winnen en dat zij hier blijven. Het zou zoveel mooier zijn als we dat met deze groep spelers konden bereiken. Het zou zonde zijn als iemand vertrekt, die hier zo lang deel van uit heeft gemaakt, en we dan beginnen te winnen!”

De verdediger hoopt dat zijn ploeg kan leren van de uitschakeling door Juventus: “We zullen altijd onze eigen identiteit en speelstijl houden. We hadden met vijf of zes verdedigers kunnen spelen, maar zo zijn wij niet. De manier waarop we willen spelen is wat we willen laten zien en we denken dat dat de goede manier is, om aan te vallen en te domineren. We hadden de wedstrijd af moeten maken. Misschien vinden zij da naïef, maar zij hebben ook een tijd geen Champions League gewonnen. Barcelona en vele anderen deden het op de manier waarop wij willen spelen. Je kunt het van twee kanten bekijken. Zij hebben veel Scudettos gewonnen en in de Champions League gespeeld. Ze hebben natuurlijk een geweldig team, maar spelen niet in de stijl waarin wij willen spelen. En ik denk dat onze stijl ons beter past.”