Mourinho: ‘In de rust werd mij verteld dat hij om rood voor Rashford vroeg’

Marcus Rashford was zaterdag met zijn twee goals (in een met 2-1 gewonnen wedstrijd) tegen Liverpool de grote man aan de kant van Manchester United. De jonge aanvaller haalde het einde van het duel echter niet doordat José Mourinho hem met nog twintig minuten te gaan naar de kant haalde voor Marouane Fellaini. United-icoon Gary Neville vroeg zich in de rust van het treffen op tv echter al af of Rashford niet eerder met twee keer geel naar de kant gestuurd had moeten worden, wat vervolgens weer in het verkeerde keelgat schoot bij Mourinho.

Rashford kreeg al vroeg geel voor een forse charge op James Milner en zette vlak voor rust een soortgelijke tackle in tijdens een duel met Trent Alexander-Arnold, waarna Neville zich in de studio afvroeg of de aanvaller niet zijn tweede gele kaart had moeten krijgen. Mourinho reageerde na afloop van het duel op de wissel: “In de rust vertelde iemand mij dat Gary Neville om een rode kaart voor Marcus Rashford vroeg”, liet hij optekenen door verslaggevers.

“Ik was bang omdat ik dacht dat de scheidsrechter aan het kijken was en zich zou laten beïnvloeden door Gary”, voegde hij er met een knipoog aan toe. “Terwijl Liverpool veel spelers in het midden van het veld liet komen, verdedigde Marcus de zijkant (tegen Alexander-Arnold, red.). Met die gele kaart en de druk van Gary in gedachten, besloot ik te wisselen en een speler in het veld te brengen die nog een overtreding mocht maken.”