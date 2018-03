Van Duinen pakte bewust geel: ‘Je hebt het toch gezien, ik ben niet achterlijk’

Mike van Duinen komt komend speelweekeinde niet in actie tegen zijn voormalig werkgever ADO Den Haag. De aanvaller kreeg zaterdag in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (2-3) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en zodoende staat hij komende vrijdag niet tot beschikking van Mitchell van der Gaag. De coach had er al rekening mee gehouden, zo verzekerde hij.

Van Duinen kreeg een gele kaart voor het wegschieten van de bal en dat had Van der Gaag al zien aankomen. Na het laatste fluitsignaal hadden de twee een gesprek. “Ik had twee weken geleden al tegen Mike gezegd dat hij in deze wedstrijd een gele kaart zou pakken en dat bleek”, vertelde Van der Gaag in gesprek met FOX Sports.

“Het was geen verrassing”, beaamde Van der Gaag, die erom kon lachen. “Na het vrije weekend pakt-ie Feyenoord weer mee.” Van Duinen staat erom bekend dat hij een enkele keer per seizoen een uitwedstrijd van ADO meepakt. Dat zal komende vrijdag echter niet het geval zijn. “Nee, ik ga volgende week niet in het uitvak staan”, lachte Van Duinen. 'Ik wist dat ik op scherp stond, ja. Ik had al vier gele kaarten gekregen en in het restant van dit seizoen zou ik sowieso nog een vijfde kaart pakken.”

“Ik had de afgelopen week al wat pijntjes, dus een schorsing kwam nu wat beter uit.” Van Duinen draaide er dus niet om heen dat hij op zoek was naar een gele kaart. “Het was redelijk bewust, ja. Je hebt het toch gezien, ik schiet de bal weg, ik ben niet achterlijk”,knipoogde hij. “Natuurlijk had ik wel willen spelen tegen ADO, maar de kans is groot dat ik toch nog wel een keer geel had gepakt en dan een wedstrijd had gemist. Met het oog op waar ik nu een beetje last van heb kwam dit wel goed uit.”