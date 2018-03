Gullit waarschuwt: ‘Dan zal er vanuit alle hoeken op hem worden geschoten’

Ruud Gullit voorziet een gedwongen vertrek voor Antonio Conte bij Chelsea als hij er niet in slaagt om Barcelona te elimineren, in de achtste finales van de Champions League. De club uit Londen moest in het thuisduel met de Spanjaarden een 1-1 gelijkspel toestaan en gaat komende woensdag op bezoek in het Camp Nou. Chelsea won zaterdag met 2-1 van Crystal Palace, na een reeks van drie officiële wedstrijden zonder overwinning.

“Als hij niet met een antwoord komt op het aanvallende spel van Barcelona, zal er vanuit alle hoeken op hem worden geschoten”, zo voorziet Gullit, die the Blues in 1997 als speler/trainer naar de eerste trofee in 26 jaar leidde: de FA Cup. De Nederlander stelt dat alleen het bereiken van de laatste acht in het Europese toernooi tot tevredenheid van clubeigenaar Roman Abramovich zal leiden.

Conte verweet de leiding van Chelsea meermaals tekort te zijn geschoten op transfergebied na het winnen van de landstitel. De club staat momenteel twee punten achter nummer vier Tottenham Hotspur, dat vandaag een uitwedstrijd tegen Bournemouth afwerkt. “Conte kan tegen Barcelona bewijzen dat hij heeft geleerd van de passieve benadering tegen Manchester City”, stelt Gullit. “Hij moet laten zien dat hij in staat is om een wedstrijdplan en tactieken te bedenken die kunnen leidden tot succes.”

“In de thuiswedstrijd tegen Barcelona zat het Conte niet mee", ziet ook Gullit in. "Chelsea miste enkele grote kansen en de eerste kans van Barcelona was meteen raak. Managers zijn, uiteraard, heel erg afhankelijk van de kwaliteit in hun selectie. Maar in de top van Europa zijn voetballers heel erg aan elkaar gewaagd. Dat is waar keuzes en beslissingen van managers voor het verschil kunnen zorgen. Conte kwam niet in actie op het moment dat het gevraagd werd.”