Rakitic: ‘Als het aan mij ligt, open ik de deur van de kleedkamer weer voor hem’

Ivan Rakitic zou graag weer de kleedkamer van Barcelona met Neymar delen. De aanvaller, die de Spaanse topclub afgelopen zomer voor een bedrag van 222 miljoen euro inruilde voor Paris Saint-Germain, werd zaterdag in verband gebracht met een terugkeer naar Camp Nou. De Braziliaan zou welwillend staan tegenover een rentree in Catalonië.

Althans, Spaanse media claimden dat Neymar tegen zijn ex-collega’s van Barcelona had gezegd dat hij zich niet op zijn gemak in Paris voelde én veel voelde voor een terugkeer naar de club waar hij vier seizoenen onder contract stond. ABC verzekerde zelfs dat de Braziliaans international al zijn laatste wedstrijd voor PSG had gespeeld, omdat de geblesseerde aanvaller waarschijnlijk de rest van het seizoen aan de kant staat en de zomerse transfermarkt over enkele maanden zijn deuren opent.

Rakitic werd zaterdag na de zege in en tegen Málaga met de berichten geconfronteerd. De middenvelder gaf vorig jaar zomer te kennen dat hij het vertrek van de Braziliaan ten zeerste betreurde. “Hij heeft mij niks gezegd”, vertelde de Kroaat zaterdag vanuit La Rosaleda. “Maar als het aan mij ligt, open ik de deur van de kleedkamer weer voor hem. Niet alleen vanwege mijn goede relatie, maar om hoe hij is als voetballer.”

“Ik zou Neymar altijd in mijn team opstellen”, verzekerde Rakitic. De relatie tussen hetr kamp-Neymar en Barcelona is na de transfer zeer bekoeld, met verwijten over en weer over nog openstaande betalingen. Neymar was tot eind februari goed voor 28 goals in 30 duels van PSG. In de competitiewedstrijd tegen Olympique Marseille liep hij een voetblessure op. Hij is inmiddels geopereerd in zijn vaderland en moet hopen dat zijn deelname aan het WK in Brazilië niet op de tocht staat.