Frank de Boer: ‘Het is jammer dat José Mourinho zijn manager is’

Frank de Boer is onder de indruk van het potentieel van Marcus Rashford. De twintigjarige aanvaller van Manchester United was zaterdag met twee doelpunten doorslaggevend in de topper tegen Liverpool (2-1). De voormalig trainer van Ajax, Internazionale en Crystal Palace vindt het alleen ‘jammer’ dat José Mourinho zijn manager op Old Trafford is.

“Het is jammer dat Mourinho zijn manager is”, vertelde De Boer zaterdag in gesprek met BT Sport. “Het is een Engelse voetballer en die wil je normaliter tijd geven. Dan kan hij fouten maken en leren van zijn fouten. Maar Mourinho is niet zo. Hij wil resultaten zien. Als hij een of twee wedstrijden niet goed speelt, haalt hij hem eruit.”

Rashford verscheen in 14 van zijn 27 Premier League-optredens dit seizoen in de basis. Zaterdag werd hij op het laatst aan de basis toegevoegd, om de geblesseerde Paul Pogba te vervangen. De twee treffers tegen Liverpool waren zijn eerste competitietreffers van het kalenderjaar. Rashford begon het nieuwe seizoen uitstekend, met 5 goals in zijn eerste 8 officiële duels, maar daarna volgden nog maar 7 goals in 32 wedstrijden. Dat had ook grotendeels met de beperkte speeltijd te maken.

“Hij is een zeer jonge en getalenteerde voetballer, hij heeft wedstrijden nodig”, vervolgde De Boer. “Een dergelijke speler moet iedereen elke week kunnen zien.” Mourinho was blij met het rendement van Rashford. “De eerste kans was meteen raak. Dat was de afgelopen maanden niet altijd het geval”, claimde de Portugees. “En dat wist hij ook. Hij heeft zich verbeterd op de trainingen en dat is soms dat kleine beetje wat fans en media niet zien.” Rashford zelf was blij met zijn optreden. “Je moet er klaar voor zijn. Mijn eerste goal gaf mij vertrouwen om meer te doen. Toen ik de bal kreeg om mijn tweede te maken, was ik ervan overtuigd dat hij erin zou gaan”, stelde de Engels international.