Advocaat wint opnieuw: ‘Alles mocht vandaag, het maakte niet uit’

Sparta Rotterdam stond negen speelronden lang onderaan, maar door de overwinning op Roda JC Kerkrade mag men zelfs dromen van directe handhaving. De Kasteelheren hebben nog ‘maar’ vijf punten minder dan Willem II en FC Groningen. De blijdschap bij Dick Advocaat is dan ook groot.

“Alles mocht vandaag, het maakte allemaal niet uit. De uitslag is goed, verder was het niet geweldig. Maar daar wordt in deze fase ook niet naar gevraagd. We staan nu op vier punten van de laatste plaats met nog zeven wedstrijden, dat is heel belangrijk voor de club”, aldus De Kleine Generaal voor de camera van FOX Sports.

?? ZIEN OM TE GELOVEN! ?? De ongelooflijke misser van Mikhail Rosheuvel in de wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

Sparta won door doelpunten van Sander Fischer en Robert Mühren en volgens Ryan Sanusi was de overwinning verdiend: “We waren vanaf de eerste minuut scherp. In de tweede helft hebben we de wedstrijd grotendeels gecontroleerd, een pluim voor ons. Twee weken geleden hadden we niet verwacht dat we nu zes punten erbij zouden hebben. Dit is heel belangrijk.”

“Je loopt nu weg van die onderste plek. Het is fijn om nu weer wat te kunnen ademen. Het was echt een degradatiekraker, iedereen voelde de spanning. Maar we zijn er goed mee omgegaan en hebben goed gepresteerd. Dit was een verdiende overwinning”, aldus de middenvelder. Sparta neemt het volgende week zondag op Het Kasteel op tegen Ajax.