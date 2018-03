Rosheuvel analyseert enorme misser: ‘De bal glijdt van mijn voet af’

Roda JC Kerkrade kwam zaterdag na 65 minuten op een 0-2 achterstand te staan, maar Mikhail Rosheuvel had de spanning snel terug kunnen brengen. De rechtsbuiten schoot de bal echter voor een vrijwel leeg doel naast, een misser die tot ongeloof op de tribune leidde en inmiddels ook de internationale media heeft gehaald.

De 27-jarige Rosheuvel voelde zich na afloop ‘klote’, zo vertelde hij voor de camera van FOX Sports: “Het is een cruciaal moment waarop ik een grote kans mis. Dat kan ik mezelf aanrekenen. Wat mijn gedachte was? Ja, die bal gleed van mijn voet af. Ik wilde hem gewoon in het zijnet schieten, maar die bal moet er gewoon in.”

?? ZIEN OM TE GELOVEN! ?? De ongelooflijke misser van Mikhail Rosheuvel in de wedstrijd tussen Roda JC Kerkrade en Sparta Rotterdam! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 10 maart 2018

“Het is gewoon klote. Na zo’n moment moet je je er overheen zetten, de wedstrijd gaat door. Je moet niet bij de pakken neerzitten, hoe lastig dat ook is. Je moet voor het team keihard blijven werken, maar het blijft vervelend”, aldus Rosheuvel, die eerder voor SC Cambuur, AZ, Heracles Almelo en Almere City speelde.