Robbemond geniet: ‘Je kijkt elkaar aan: hoe is dit in godsnaam mogelijk?’

Reinier Robbemond nam deze week het stokje over van de opgestapte Erwin van de Looi en had nooit kunnen bevroeden dat zijn eerste wedstrijd zo’n historische zou worden. Het Willem II van de interim-trainer was zaterdagavond namelijk met 5-0 te sterk voor lijstaanvoerder PSV.

Robbemond spreekt voor de camera van de NOS van een ‘bizarre avond’: “Zeker als je kijkt naar de hele week. In het begin van de week zit je met een kater. Als het dan zo'n avond wordt, is het genieten.” Het plan dat Willem II voor de confrontatie met PSV gemaakt had, was samen met Van de Looi opgesteld, zo vertelde Robbemond.

De oud-middenvelder voegde eraan toe dat Van de Looi hem per WhatsApp al heeft gefeliciteerd en dat hij (Robbemond, red.) het fijn vond dat de selectie de zege niet te uitbundig vierde met de KingSide: “Ik was toen al in de catacomben. Maar het is mooi dat de groep respect naar Erwin toont. Daarmee is het nu ook klaar.”

“Ja, Als je dit van tevoren had gezegd, had ik je voor gek verklaard. Hoe ze vol de strijd aangaan, je zit te genieten op de bank en je kijkt elkaar ook aan, zo van, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Of het gaat gebeuren dat ik maar één wedstrijd hoofdtrainer ben en dat het dan deze is? Ha, ja, dat is niet aan mij. Het vervolg zal de komende dagen besproken worden”, besloot de 46-jarige Robbemond.