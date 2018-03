Barcelona neemt via fraaie doelpunten afstand in La Rosaleda

Barcelona heeft zich zonder al te veel inspanning ontdaan van hekkensluiter Málaga. De koploper van LaLiga won met 0-2 in La Rosaleda dankzij doelpunten van Luis Suárez en Philippe Coutinho. Het team van Ernesto Valverde heeft door de overwinning een voorsprong van elf punten op Atlético Madrid, dat zondag thuis aantreedt tegen Celta de Vigo.

Na 45 minuten leek de wedstrijd reeds gelopen, want Barcelona leidde met 0-2 én stond met een man meer op het veld. De bezoekers zaten al vroeg goed in de wedstrijd. Doelman Roberto Jiménez had na twaalf minuten nog een fraaie redding in huis na een inzet van Suárez, maar moest een antwoord even later schuldig blijven. Suárez knikte van dichtbij raak; de aandacht ging vooral uit naar de loepzuivere assist van Jordi Alba. Vanaf de linkerflank bezorgde hij de bal met een prachtige trap op het hoofd van zijn ploeggenoot.

Barcelona oogde bij elke aanval dreigend en zocht naar de 0-2. Die kwam er na 27 minuten, door toedoen van de twee duurste aankopen ooit. Ousmane Dembélé kapte zijn bewaker uit in het strafschopgebied en bediende Coutinho. Met een hakbal zette hij keeper Jiménez op het verkeerde been. Even daarna werd de situatie nog uitzichtlozer voor Málaga. Samu beging een smerige tackle op Alba en plantte zijn noppen van achteren op de enkel van de linksback. Hij moest direct inrukken met een rode kaart.

Opvallend genoeg kwamen er nog twee goede kansen voor Youssef En-Nesyri: de aanvaller van Málaga kopte uit kansrijke positie naast en zag een afstandsschot over het doel van Marc-André ter Stegen zeilen. Vlak na het begin van de tweede helft volleerde Dembélé rakelings naast het doel van Málaga; na 64 minuten stuitte hij op Jiménez. Bij Barcelona lukte lang niet alles en dat kwam mede door de positieve instelling van Málaga. De thuisploeg bleef vechten en werd gesteund door het publiek, maar tot doelpunten leidde het niet.