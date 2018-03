Excelsior passeert VVV na doelpuntrijke wedstrijd in De Koel

Excelsior heeft de elfde plaats in de Eredivisie overgenomen van VVV-Venlo. Het team van Mitchell van der Gaag was zaterdagavond met 2-3 te sterk voor de Limburgers en heeft nu na 27 speelronden 35 punten verzameld. Het onderlinge verschil bedraagt twee punten.

De eerste dreiging kwam van de thuisploeg, terwijl Excelsior na zeven minuten zijn eerste mogelijkheid kreeg om de score te openen in De Koel: Mike van Duinen schoot echter naast. Na kansen voor Vito van Crooij, opnieuw Van Duinen en Levi Garcia solliciteerde VVV na ruim een half uur spelen nadrukkelijk naar de 1-0: verdediger Roel Janssen schoot van ver tegen de paal. Doelman Theo Zwarthoed ontsnapte en zag hoe er kort na dat moment aan de andere kant van het veld wél werd gescoord.

García ontving de bal na voorbereidend werk van Luigi Bruins en Ali Messaoud en maakte zijn eerste doelpunt voor de Kralingers: 0-1. Lang konden zij daar echter niet van genieten, want vier minuten voor de onderbreking verdween de bal na een hoekschop via Jurgen Mattheij in het doel en gingen beide partijen dus rusten met een gelijke stand. VVV verloor thuis nog nooit van Excelsior in de Eredivisie en hoopte dat zo te houden.

Het team van Maurice Steijn probeerde na de pauze de aanval te zoeken, maar serieuze kansen leverde dat niet op. Na een uur spelen kwam Excelsior op 1-2: Hichaim Faik haalde van afstand uit en verschalkte Lars Unnerstall. Steijn bracht later Torino Hunte en Johnatan Opoku binnen de lijnen, maar een nederlaag kon niet worden voorkomen. Van Duinen maakte er op aangeven van Jinty Caenepeel 1-3 van en verder dan de 2-3 van Lennart Thy kwam VVV niet meer.